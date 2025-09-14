Universidad de Chile lo logró: superó a Colo Colo y alzó la Supercopa 2025. Los azules no tuvieron mayores problemas para vencer 3-0 al archirrival en la definición en el Estadio Santa Laura.

Ante tal panorama, Johnny Herrera realizó su análisis en los micrófonos de Todos Somos Técnicos de TNT Sports. ¿Cómo lo festejó? El ídolo del conjunto laico dejó su efusividad de lado.

La razón: tenía plena confianza en el triunfo del club de sus amores. Por ello, ni se inmutó por la contundente goleada contra el archienemigo en el reducto de Independencia.

“Era predecible. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol se da cuenta que el fútbol de la U es muy superior al de Colo Colo, tanto colectiva como individualmente“, comenzó señalando.

“Pero colectivamente, la U fue tremendamente superior y no solo ahora, estando con un jugador más, sino que en igualdad también. Fue muy superior”, agregó la leyenda de los universitarios.

En dicha línea, prosiguió asegurando: “Entonces, pasó algo más o menos parecido a lo que pasó en el primer tiempo en el Estadio Monumental cuando la U estaba 11 contra 11“.

Johnny Herrera analizó el triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo en la Supercopa. (Créditos: Photosport)

Johnny Herrera y su mensaje contra Colo Colo

Finalmente, el retirado crack de Universidad de Chile cuestionó el momento del archirrival. No se burló a pesar del triunfo: siente que los albos están en un preocupante estado.

“Era cuestión de tiempo. Un colectivo de la U que funciona súper bien, que el 11 que entró prácticamente todos tienen muy claro que tienen qué hacer“, reflexionó.

“Y Colo Colo, dejando mucho que desear, parecía un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera“, concluyó.