Universidad de Chile dio un importante paso dentro de la Copa Sudamericana, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron su boleto a las semifinales de la competición tras vencer a Alianza Lima por un global de 2-1 y ahora Lanús aparece en su camino.

Después de lo que fue esta dura llave, el ídolo azul Johnny Herrera comentó este compromiso en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que mostró toda su felicidad por lo que es este importante logro para la U.

“Siempre pasa eso, es regla del fútbol, no siempre vas a estar atacando, no siempre tendrás la pelota, hay ratos que te tienes que refugiar y sufrir, los otros equipos también juegan y también tienen seleccionados”, parte señalando Herrera.

En esa misma línea, el histórico de la U se ilusiona con todo de lo que muestra este equipo, en la que aplaude lo que es el estilo de juego que propone Gustavo Álvarez y hace una importante similitud a la gran U. de Chile que logró la Sudamericana en el 2011.

La U ganó y se metió en semifinales | Foto: Photosport

“Lo bueno es que la U tiene una forma de jugar y que no la cambia en ninguna cancha y que es parecida a la que alguna vez un equipo de la U hizo y ganó algo, da para ilusionarse”, remarca.

Herrera y el duelo con Lanús

Concluyendo, Herrera analizó lo que será el próximo rival de la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en la que se deberá enfrentar ante Lanús, en la que tiene toda la fe en que el equipo pueda seguir haciendo historia.

“Viene un rival difícil, obviamente, pero la ilusión está intacta, a pesar de que no tendremos a la gente como local que es una lata tremenda”, cerró.