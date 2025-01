Universidad de Chile presentó este lunes a Rodrigo Contreras, delantero que viene de Everton y que será uno de los dos refuerzos de ataque que la dirigencia universitaria le prometió a Gustavo Álvarez.

¿El otro? Hace un mes que la gerencia deportiva busca incansablemente la ficha del atacante Octavio Rivero, jugador que está en el Barcelona de Guayaquil, no teniendo éxito en su contratación.

BOLAVIP conversa con el relator José Pepe Ormazábal, el que manifiesta enojo con el tema. “Rivero no es solución, están desesperados por él, alguien se enamoró de él, ¿lo traerán por buenmozo? porque su rendimiento no es para tanto, no es una figura para cortarse las venas, el mismo delantero de Colo Colo le saca mucha ventaja”, dispara.

El histórico comunicador azul se declara un crítico del accionar de Azul Azul. “Está difícil, yo creo que Universidad de Chile debe apostar por cosas realistas y al margen de eso, actuar, porque desde que ganaron la Copa Chile se pusieron a dormir, no hicieron nada más, trajeron poquito además”, dispara.

Es más, Ormazábal, no está contento ni con el fichaje de Rodrigo Tucu Contreras. “Es complejo lo de la U, no le quiero faltar el respeto al chico Contreras, pero no es el refuerzo que requería, si la U va a jugar la Copa Libertadores”, afirmó.

José Pepe Ormazábal critica a Octavio Rivero y Rodrigo Contreras.

José Pepe Ormazábal también responsabiliza a la dirigencia azul de la suspensión de los partidos

La negativa de delegación presidencial de la región de Valparaíso cordillera, afectó el partido que se iba a jugar en La Calera, entre Deportes Recoleta y la U.

Según Pepe Ormazábal “la dirigencia no ha sido clara en los temas de violencia, todo a medias tintas, y así nos va, no podemos jugar un partido con Recoleta, un equipo que lleva 500 personas, es impresentable”.