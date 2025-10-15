Las dudas sobre la continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile han generado repercusión. Si bien el DT tiene contrato vigente, a través de sus declaraciones ha sembrado incertidumbre sobre su estadía en la institución.

A su vez, se ha enfrascado en roces con la prensa, tal como el que tuvo tras la victoria ante Palestino con un periodista. ¿La razón? Le preguntaron sobre la nota que aludió a su eventual partida y no escatimó en responder.

Ante ello, Juan Cristóbal Guarello le envió un potente mensaje en los micrófonos de La Hora de King Kong. El comunicador advirtió que el entrenador azul está perdiendo el rumbo en esta discusión.

“Gustavo Álvarez salió muy enojado y fue muy loco, porque habló en tercera persona. Y salió diciendo que la nota de El Mercurio no tenía firma, cuando sí tenía”, destacó.

“No me van a venir a enseñar periodismo. Cuando tú tienes una primicia, la camiseta vale hongo, la lanzas. Lo que pasa es que el ambiente del fútbol es hipócrita y cuando te descubren, te enojas“, agregó.

Gustavo Álvarez tiene en incertidumbre su futuro en Universidad de Chile. ¿Seguirá en 2026? (Créditos: Photosport)

Comparó al DT de Universidad de Chile con un viejo conocido de Colo Colo

Finalmente, King Kong expresó que los dichos del estratega azul le hicieron recordar a un polémico personaje con paso por el archirrival. ¿La razón? Los reclamos y las discusiones que ha tenido en el último tiempo.

“Fue abducido por el espíritu de (Jorge) Almirón. Te estás almironeando“, concluyó el rostro de TV sobre el director técnico argentino.

Cabe destacar que Gustavo Álvarez tiene vínculo con el conjunto universitario hasta fines de 2026. Si quiere salir anticipadamente, deberá pagar una cláusula de rescisión fijada en 1,2 millones de dólares.