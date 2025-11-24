Universidad de Chile consiguió un trabajado triunfo ante O’Higgins para seguir con vida en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores. Un día después de la victoria en Rancagua, los azules confirmaron el regreso de un histórico excampeón con la U: David Pizarro.

El regreso del ‘Fantasista’ al CDA fue confirmado por el propio conjunto universitario en sus redes sociales ¿La razón? El nacido en Playa Ancha volverá a vestir de corto y se sumó como nuevo refuerzo de la ‘U Histórica’, el equipo que reúne a las viejas glorias del club.

“Uno de los más grandes, uno de los más finos, uno de los que siempre llevó magia en los pies… está de regreso en “La U Histórica”, lanzó la U a modo de acertijo, el cuál no fue tan difícil de adivinar.

Pese a su fuerte vínculo con Santiago Wanderers, una polémica salida del conjunto ‘Caturro’ lo llevó a firmar por la U en 2017 donde dejó su huella en dos temporadas: ‘Pek’ fue una de las figuras de la última estrella azul en el Torneo de Clausura de ese año, y ahora la magia está de vuelta.

Así, David Pizarro integrará el plantel de “La U Histórica” que recorre el país disputando amistosos y que cuenta con ex estrellas de la talla de Diego Rivarola, Sergio Bernabé Vargas, Horacio Rivas, Cristián Castañeda, José “Pepe” Rojas y Rafael Olarra, entre otros.

Datos clave…