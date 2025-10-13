Universidad de Chile superó 2-1 a Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera, en un duelo donde los azules aguantaron con un hombre menos tras la expulsión de Charles Aránguiz, y donde volvieron a ponerse como escoltas de Coquimbo Unido.

Una de los momentos polémicos del encuentro disputado en el estadio Santa Laura ocurrió en los minutos finales cuando en una disputa de balón, Leandro Fernández alcanzó a tocar el balón con la mano dentro del área, pero el árbitro Miguel Araos desestimó los fuertes reclamos de los árabes.

La polémica mano de Leandro Fernández que no fue penal (Photosport).

Fuerte reflexión de Juvenal Olmos por penal no cobrado

La jugada fue analizada por el panel del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Juvenal Olmos encendió la mecha y lanzó una polémica reflexión sobre la jugada en el área azul.

El ex entrenador de la Roja lanzó una pregunta en el panel y sembró sus dudas sobre la decisión de no cobrar el lanzamiento penal: “Si es al revés, ¿lo cobran?”, lanzó de entrada.

Luego en su argumento, Olmos afirmó que el peso de los equipos grandes influyen en las decisiones arbitrales: “Los colores de las camisetas sí valen para los árbitros, sobretodo jugando de local… Hay penales que por mucho menos son cobrados, para mí es penal”, cerro.