Universidad de Chile logró imponerse ante Palestino en un trabado encuentro en el Estadio Santa Laura. Pese a que los azules lo ganaban cómodamente en menos de 20 minutos de partido, el encuentro se complicó más de la cuenta y tuvieron que aguantar la ventaja con 10 elementos.

Fue a los 4′ minutos de la primera parte que Lucas Di Yorio abrió la cuenta para el “Romántico Viajero” tras asistencia de Nicolás Guerra. Minutos más tarde, exactamente a los 18′, Di Yorio puso el segundo e ilusionaba al pueblo azul con una goleada.

Sin embargo, a los 24′, Nicolás Guerra erró un tiro desde los doce pasos que fue contenido por Sebastián “Zanahoria” Pérez. El descuento de los “Baisanos” vino gracias a Fernando Meza y, pocos minutos después, el cuadro de Gustavo Álvarez quedó con 10 tras la expulsión de Charles Aránguiz.

Lo concreto es que la U logró, pese a toda complicación, quedarse con el triunfo y sumar tres puntos que le permiten seguir soñando con el título. Así lo ve también Matías Zaldivia, zaguero del “Romántico Viajero” quien se ilusiona con alzar la copa y arrebatársela de las manos a Coquimbo Unido.

“Empezamos muy bien hasta el penal. Llevábamos un partido perfecto. Pero Palestino es un gran rival, es un rival directo por la lucha al título. No vamos a tirar la toalla. Hay que ganar todos los partidos y nos sirve para entrar en ritmo. El equipo hizo un gran esfuerzo”, recalcó el defensor ante los micrófonos de TNT Sports.

Matías Zaldivia ilusiona al pueblo azul y enciende la lucha por el título (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Sobre el golpe que sufrió durante el encuentro, señaló que: “En el 11 contra 11 fuimos muy superiores. No sé si ellos tuvieron ocasiones, así que estamos muy felices por los tres puntos. En la caída, sí, caí muy mal y se me apagó la tele como dicen ustedes jaja. Ahora tengo hinchado el ojo, pero todo bien“.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Luego de este encuentro, ahora el equipo de Gustavo Álvarez se prepara para su desafío internacional por Copa Sudamericana ante Lanús. Dicho encuentro de ida por las semifinales del torneo continental, se jugara el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.