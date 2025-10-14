Universidad de Chile logró un ajustado triunfo ante Palestino 2-1 por la Fecha 24 de la Liga de Primera. Los azules, con uno menos desde los 33’ tras la expulsión de Charles Aránguiz, aguantaron la ventaja que les permite recortar puntos al líder Coquimbo Unido.

Pese a la victoria, el ex técnico y actual comentarista de TNT Sports, Juvenal Olmos, cuestionó el rendimiento de algunos jugadores azules, y puso todas sus criticas en el delantero argentino Leandro Fernández, a quien le criticó su estilo individualista y falta de adaptación al esquema actual de los universitarios.

En el programa Todos Somos Técnicos, Olmos fue tajante al analizar el presente del atacante azul. “Debe ser muy difícil para los compañeros jugar con Leandro Fernández, porque no sabes en qué momento va a ser asociado. Hace siempre su jugada, está como fuera del formato que el técnico quiere implementar en la U. Todos son súper colectivos, acá no se sabe si ir a buscar la pelota o recibir en otro lado”, comentó el ex seleccionador nacional.

Además, el ex jugador de Universidad Católica utilizó el caso de Fernández como ejemplo para explicar los cambios estructurales del equipo en esta temporada. “El cómo ha cambiado la U con Álvarez para bien se aprecia en Fernández, donde el año pasado tiraba los penales, los tiros libres, y en el nuevo formato más participativo ha tenido menos minutos”, añadió.

Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile

Universidad de Chile volverá a la competencia en la Liga de Primera, el próximo domingo 26 de octubre ante Universidad Católica como visitante en el Claro Arena. Antes, el jueves 23, los azules recibirán a Lanús por las semifinales de ida de la Copa Sudamericana.