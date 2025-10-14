Universidad de Chile se complicó para vencer 2-1 a Palestino por la Liga de Primera 2025. A pesar de comenzar arriba en el marcador, el cuadro azul no cerró el resultado: gran responsabilidad fue de Charles Aránguiz.

El porqué: le cedió un penal a Nicolás Guerra y este fue errado por el delantero. Si aquel lanzamiento hubiese sido convertido, el elenco estudiantil habría quedado 3-0 en el marcador antes del entretiempo.

Ante ello, Alejandro Lorca le dejó un recado al mediocampista. En conversación con BOLAVIP Chile, el relator llamó a mantener respeto por la institución y el rival. Tenía que haber disparado el oriundo de Puente Alto.

“Se equivoca, porque él es el primer designado y además tiene un altísimo porcentaje de eficiencia: en la U no ha perdido nunca un penal. Él debería haberlo ejecutado, porque además hay una consideración hacia el rival”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “El partido iba 2-0, pero estábamos recién en los 20-21 minutos del partido. No estaba cerrado, si esta situación fuera a los 40 del segundo tiempo, se la doy, pero no era momento para improvisaciones“.

Charles Aránguiz cedió un penal en Universidad de Chile y Nicolás Guerra lo erró. (Créditos: Photosport)

El gesto que casi perjudica a Universidad de Chile

Finalmente, el locutor dejó en claro que entendió hacia dónde apuntó el Príncipe Aránguiz, pero de igual modo lo rechazó. Cree que el 3-0 hubiese librado de complicaciones a los azules.

“Entiendo que allí hubo un gesto hacia (Nicolás) Guerra, pero me parece que se tiene que imponer el profesionalismo y, en ese sentido, si él es el primer designado, yo lo tiro porque además está el partido en disputa”, reflexionó.

“Un 2-0 no es bajo ningún aspecto un resultado final. Yo creo que se equivoca intentando hacerle un favor a un compadre“, concluyó el reconocido hincha de Universidad de Chile.