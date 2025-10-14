Grandes jugadores han surgido el último tiempo de la cantera de Universidad de Chile. Algunos como Lucas Assadi han logrado afirmarse en el primer equipo y ser figuras, otros como Darío Osorio ya emprendieron rumbo a Europa y brillan en el Viejo Continente.

También la cantera azul, un joven de 16 años emerge y comienza a ganarse la confianza de los técnicos de las divisiones inferiores. Se trata de Simón Garcés, quien lleva orgulloso la 10 del cuadro universitario en la Sub-16 que está disputando la Adidas Cup en Perú frente a equipos como Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Rosario Central, entre otros.

El promisorio jugador no solo lleva la 10. Es además el capitán de su escuadra desde hace un tiempo y ha sido considerado por Ariel Leporati en los microciclos de La Roja juvenil. Desde el corazón de San Ramón, precisamente de La Bandera, construye paso a paso su camino para ser a futuro la gran carta del “Bulla”.

Garcés ha logrado entrar en los planes de la Sub-18 azul. De igual forma, era pieza indispensable de Fabián Pacheco en la 16 del “Romántico Viajero”, por lo que viajó al vecino país al mencionado torneo. Desde Perú, Simón Garcés atendió el llamado de BOLAVIP para hablar sobre sus aspiraciones como jugador y también del presente del conjunto laico.

“Lo primero es salir campeones. Queremos demostrar que nos estamos preparando bien a nivel internacional. Queremos subir el nivel, venimos de una mala racha. Ha sido un semestre difícil, hay que sacarnos esa mala racha. El objetivo acá es siempre salir campeón“, declara.

Sobre el partido en donde debutaron con un triunfo ante el “Canalla” en la Adidas Cup, asegura: “Vi bien al plantel ante Rosario, con harta confianza. Se nos dio el resultado y logramos manejar el partido”.

La dura lucha de la gran promesa de Universidad de Chile

A pesar de ser considerado en categorías mayores en Universidad de Chile, Simón Garcés se lo toma con bastante calma y quiere ir paso a paso: “Este segundo semestre subí a la Sub-18. Siempre con confianza y humildad. El trabajo del día a día se va notando y me ha tocado ser en dos partidos titular y en otros dos desde la banca pero siempre aportando, tratando de jugar bien y demostrar que me he preparado bien para estar en una categoría mayor”.

Misma visión tiene sobre sus participaciones en los microciclos de La Roja: “Cualquier persona de cualquier país le gustaría representar a su Selección. Como dije antes, confío en mi mismo que estoy haciendo las cosas bien, pero con humildad, porque puedes ser llamado y luego no. Hay que demostrar en cada microciclo que estás preparado para eso y que lo vas a hacer de la mejor manera. Al final, me ha tocado participar en todos los microciclos y el trabajo del día a día es super fuerte. Pero la sensación es bonita, lo mejor que le puede pasar a cualquier futbolista es representar a su país”.

Simón Garcés, número 10 y capitán de Universidad de Chile Sub-16 confiesa sus grandes anhelos a BOLAVIP (Foto: Rodrigo von-Marées)



El máximo anhelo del joven volante está más que claro: convertirse en jugador del primer equipo de Universidad de Chile.

Para ello, Simón Garcés y su padre Edinson no la han tenido nada fácil. Así lo confirma el progenitor de esta joya azul a nuestro portal: “Hemos vivido en diferentes comunas, siempre hemos arrendado, pero siempre pendientes de los entrenamientos de Simón. Salía de la pega e iba a buscarlo, pero en un momento como a sus diez años, debía irse solo a entrenar“.

“Él caminaba solo hasta el metro y llegar al entrenamiento. Cuando podía lo iba a buscar o le pagaba a alguien, pero siempre tratando de adaptarnos con el colegio, mi vida y que él no se perdiera los entrenamientos”, afirma.

El deseo de concretar su sueño ha sido mayor. Gracias a su talento, ha ido consiguiendo cosas que hoy lo tienen compitiendo al más alto nivel: “Más grande ahora se le han ido dando algunas cosas. Tiene entrenador particular, sicólogo, todo para que se dé la gran meta que tenemos como familia y él también a nivel personal, que es jugar en la U, por supuesto”.

Los grandes referentes de Simón Garcés en la U

Como todo niño, joven o adolescente que sueña con ser futbolista profesional, Simón Garcés tiene a sus grandes referentes en quienes se inspira. Algún día, su meta es ser como uno de ellos.

Su máximo ejemplo del actual plantel es “Carepato”: “Mi referente es Marcelo Díaz. Por el amor que le tiene a la U, por como defiende los colores. Su entrega dentro de la cancha, como se expresa, es una persona super tranquila y es un ejemplo para cualquier deportista, por su edad y como se ha mantenido, más su trayectoria, es un gran referente para mí”.

Simón Garcés en un partido frente a Huachipato defendiendo los colores de Universidad de Chile (Foto: Rodrigo von-Marées)

Pero como ejemplo de vida, quiere seguirle los pasos al “Príncipe”: “Por su forma de ser, Charles Aránguiz, su personalidad… aunque no hable mucho, solo con verlo dentro de la cancha ya te demuestra grandeza, personalidad, carácter. Además por todo lo que ha ganado con la U, la Sudamericana 2011. Ahora que volvió pareciera que tiene 20 años. Es por eso más que nada, por su entrega y su amor a la U, siempre defiende estos colores con el alma y el corazón. Tiene la U bien puesta”.