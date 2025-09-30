El pasado domingo, Universidad de Chile igualó 1-1 frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un partido donde los dirigidos por Gustavo Álvarez generaron algunas ocasiones claras, pero les costó concretarlas.

En este encuentro, Leandro Fernández tuvo la oportunidad de comenzar como titular, buscando consolidarse como referente ofensivo del equipo. Sin embargo, el delantero argentino no logró aprovechar sus chances, dejando varias oportunidades claras sin convertir y evidenciando problemas de precisión y confianza.

Esta situación ha generado cuestionamientos sobre el momento que atraviesa el jugador de 34 años y su capacidad para influir en los pocos minutos que ha tenido durante la presente temporada.

El gran problema de Leandro Fernández según Cate Ibarra

En su participación en el programa de YouTube “A Veces Hablamos de Fútbol” de Picado TV, el exfutbolista Manuel “Caté” Ibarra entregó su mirada sobre la actualidad de Fernández en la U.

“Es impresionante que el ritmo de los que están inactivos le ha costado, están muy lejos de los titulares”, partió diciendo el campeón con el Chuncho.

Leandro Fernández ha recibido ciertas críticas en la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Para luego, enfocarse más en el ex Independiente de Avellaneda. “Leandro Fernández está poco fino, con poca confianza. Falta concretar…”, sentenció el exlateral azul.

Los números de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el trasandino ha disputado un total de 31 compromisos con la camiseta azul. En dichos partidos, logró anotar en siete ocasiones y asistir en seis.