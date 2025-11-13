El paso de Walter Montillo por la Universidad de Chile estuvo lleno de goles, talento y también de momentos inolvidables tanto adentro como fuera de la cancha.

El exmediocampista, recordado por su calidad técnica y su conexión con la hinchada azul, volvió a abrir el baúl de los recuerdos para contar una historia que explica el origen de uno de sus festejos más emblemáticos.

Durante su paso por el fútbol brasileño, la “Ardilla” celebraba sus goles imitando el galope de un caballo, un gesto que muchos relacionaron con su personalidad alegre y espontánea. Sin embargo, detrás de ese festejo había una curiosa historia que se remonta a sus días compartiendo camarín con referentes del plantel azul.

Montillo realizó esta celebración en todos los clubes que estuvo después de la U | FOTO: Archivo

Montillo y la historia detrás de su clásico festejo

En conversación con AntúnezSilva, Montillo confesó que el famoso festejo nació gracias a un juego de PlayStation que solían tener en la concentración con algunos compañeros de la U, entre ellos Mauricio Victorino, Juan Manuel Olivera y el arquero uruguayo Hernán “Coco” Conde.

“Fue por culpa de los chicos de la U que todavía estaban ahí: Flaco Olivera, Victorino y Conde. En ese grupo de la U hacíamos cosas que eran sanas pero que eran una locura”, recordó entre risas.

“Había un juego que era de un caballo y el Coco Conde se pasaba horas andando en ese caballo y no llegaba a ningún lado. Nosotros tomábamos mate de atrás y lo mirábamos. Cuando fui a jugar contra Corinthians me dijeron: vas a hacer un gol y festejá con el caballo. Mi primer gol fue contra Corinthians y después no paré de hacer goles. Fue todo por el Coco que andaba a caballo 200 horas y nosotros lo mirábamos”, finalizó Montillo.

