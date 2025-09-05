La clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras el comentado y polémico fallo de la Conmebol no llegó para nada gratis.

Más allá de la alegría deportiva para los hinchas de la U, las sanciones impuestas —siete partidos de local sin público— significan un golpe brutal al bolsillo azul, obligando a la dirigencia a replantear ingresos y estrategias.

Y es que cada partido sin simpatizantes en el Estadio Nacional implica una taquilla cero, menos ingresos por abonos, y un efecto en cadena que impacta directamente en el presupuesto de Azul Azul.

La U sufre un durísimo golpe por no poder tener a sus hinchas de local

En el diario Las Últimas Noticias dialogaron con Daniel Cárcamo, magíster en finanzas, quien entregó las exorbitantes cifras que podría llegar a perder el Romántico Viajero.

“Solo por tickets, la U puede dejar de recibir unos 6 a 7 millones de dólares. Como mínimo, porque en un partido de semifinales de Sudamericana o Libertadores podría cobrar más”, remarcó.

En la U miran con cierta preocupación el castigo de la Conmebol | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Es por esta razón que Michael Clark y compañía buscarán apelar a esta dura sanción: “Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación“, comentó el mandamás de la U en un comunicador.

¿Hasta cuándo puede apelar la Universidad de Chile?

En el fallo entregado por la CONMEBOL se advierte que hay un plazo de 7

(siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión.