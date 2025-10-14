Gustavo Álvarez ha logrado consolidarse como uno de los entrenadores más destacados del fútbol chileno tras su paso por Huachipato, donde se coronó campeón, y su arribo a Universidad de Chile.

Bajo su mando, el Romántico Viajero ha mostrado mejoras notables en juego colectivo, consolidación de piezas clave y estabilidad institucional, factores que habían sido cuestionados en temporadas anteriores.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular la posibilidad de que Álvarez parta a la Selección de Perú para asumir como director técnico, según informó El Mercurio. La noticia encendió las alarmas entre hinchas y dirigentes, ya que la salida del técnico podría desestabilizar el proyecto azul justo en un momento clave de la temporada.

Claudio Borghi opina de una posible salida de Gustavo Álvarez de la U

La incertidumbre sobre su futuro ha generado debates sobre si la U debería hacer un esfuerzo para retenerlo y garantizar la continuidad del proyecto.

En este contexto, Claudio Borghi, histórico entrenador del balompié nacional, lanzó una dura advertencia en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV sobre las posibles consecuencias de la salida del estratega de 52 años.

“Yo te lo repito. Gustavo Álvarez es un refuerzo tremendo para la U y si lo dejaran partir sería una estupidez”, remarcó el Bichi.

Gustavo Álvarez tiene contrato con la U hasta diciembre de 2026 | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Esta U es 100 por ciento mérito de Gustavo Álvarez, hay cosas que le dio a la institución como la estabilidad”, agregó, destacando la relevancia del DT más allá de los resultados inmediatos.

Es así como, Borghi hizo un llamado a Azul Azul a mantener a Álvarez, ya que es clave para sostener el proyecto deportivo y preservar la estabilidad del plantel.