Universidad de Chile tuvo hoy un duelo crucial en el torneo nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez se veían las caras ante Deportes Limache, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 4-3 y sumaron tres puntos importantes en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este duelo, la figura del partido Leandro Fernández conversó con TNT Sports y habló de lo que fue el triunfo azul, en el que destacó enormemente la entereza del equipo para poder reponerse de lo que era un 0-2 inicial para quedarse con la victoria.

“Destaco la valentía del equipo, de ir perdiendo 2-0 e ir a buscarlo, empatarlo, siempre de la misma forma e idea, felicitar a todo el equipo que hizo un gran trabajo y sacó el partido adelante, que era un partido duro y ante un rival difícil, que está peleando otras cosas”, parte señalando Fernández.

Después de su doblete, el ‘Lea’ mostró toda su felicidad de poder volver a convertir con la camiseta azul, en la que tuvo una semana perfecta sumando también a lo que fue su tanto a mitad de semana ante Everton de Viña del Mar.

Fernández y su felicidad por su buena semana en la U | Foto: Photosport

“Como dice el dicho ‘siempre sale el sol’, hay que estar tranquilos. Estoy contento por volver a convertir y ayudar al equipo, más por disfrutarlo con nuestra gente en casa”, remarca.

Fernández y su golazo: La petición de Aránguiz

Concluyendo, Fernández dio detalles de lo que fue su golazo, que significó el 4-3 para la Universidad de Chile, en la que comentó que Charles Aránguiz le pidió darle el pase, pero prefirió tomarse un tiempo para finiquitar de una gran forma para darle el triunfo a la U.

“La última, fue un centro espectacular del ‘Flaco’ Di Yorio al punto penal, controlo y me quedó para tomarme un tiempito más, me pasó por atrás Charles (Aránguiz), me la había pedido, por suerte decidí bien, espere un poquito más y la pelota pudo entrar, sirvió para dejar los tres puntos”, cerró.