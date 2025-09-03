Universidad de Chile vive días de tensión con respecto a la Supercopa de Chile frente a Colo Colo, un partido que se mantiene en suspenso debido a la recargada agenda que enfrentan los azules con una supuesta clasificación en la Copa Sudamericana.

La posibilidad de que el club presente un equipo alternativo o incluso juvenil ha generado un intenso debate interno y en la opinión pública, considerando la relevancia del choque frente al clásico rival.

En ese escenario, tras llegar de la sede de la Conmebol a Santiago, Michael Clark se refirió sobre la programación del duelo entre el ganador del último Campeonato Nacional y la Copa Chile.

“¿Por que la ANFP está obsesionada con jugar el 14 de septiembre?”

Sin embargo, no solo Clark salió al paso de este tema. José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, respondió con dureza a la programación de la ANFP.

“Si nosotros pasamos a cuartos de final de la Sudamericana, la Supercopa tiene que suspenderse. ¿Por que la ANFP está obsesionada con jugar el 14 de septiembre? Lo encuentro raro que con un partido que debió jugarse el año pasado, ahora estén obsesionados con el 14 de septiembre, cuando va a ser a cuatro días de disputar el paso a semifinal de Sudamericana”, enfatizó el jurista.

El dirigente cerró con una crítica directa: “No sé si no habrán más fechas, el año tiene 365 días y si no habían más fechas ojalá lo hubiesen comunicado un poco antes”.