Universidad de Chile está a la espera de los exámenes médicos de Nicolás Fernández. El lateral derecho está en duda.

Universidad de Chile prepara el Superclásico contra Colo Colo a toda máquina. El conjunto estudiantil recibirá a su símil albo con una misión: estrechar la distancia en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Fernando Gago puede sufrir una ausencia para dicho encuentro. ¿Qué pasó? Un jugador abandonó los entrenamientos tras sufrir complicaciones físicas.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Nicolás Fernández. El lateral derecho no logró concluir los trabajos en La Cisterna y fue sometido a exámenes para verificar la gravedad de su problema.

“Nicolás Fernández se resintió físicamente durante la jornada de entrenamiento de hoy y arriesga ser baja ante Colo Colo“, comenzó señalando el medio partidario.

Sobre la misma línea, agregó: “Si bien, el diagnóstico de Nicolás Fernández está por aclararse, el jugador aún no está descartado. Dependiendo de los resultados de los exámenes, Fernando Gago decidirá si citar al jugador o no“.

Nicolás Fernández puede ser baja en Universidad de Chile contra Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile se alista para el Superclásico

Cabe consignar que para este partido, el elenco universitario puede contar con Octavio Rivero. Sin embargo, su eventual convocatoria quedará en manos del entrenador argentino.

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Colo Colo, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 23 de agosto. Está programado para las 15:00 horas en el Estadio Nacional.