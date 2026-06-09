El conjunto estudiantil no contará con Nicolás Fernández en el compromiso por la fecha 15 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción en la Liga de Primera. La escuadra universitaria enfrentará a Unión La Calera sin Charles Aránguiz, pero no será la única figura que quedará al margen.

¿Que pasó? Según informó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la situación de Nicolás Fernández no es alentadora: fue reemplazado en el último encuentro por una lesión muscular.

Debido a ello, quedará fuera de la visita al Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Un punto a consignar es que Fabián Hormazábal podrá ser considerado tras su participación con la Selección Chilena.

“Nico Fernández también tiene una molestia en el isquiotibial que lo deja fuera del partido de este fin de semana, por lo que la U necesita de Fabián Hormazábal”, lanzó el comunicador.

De esta manera, Fernando Gago pierde una alternativa para un duelo clave. El elenco estudiantil debe ganar en el pasto sintético para intentar seguir en la lucha por el título.

Nicolás Fernández se ausentará en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Otra ausencia en Universidad de Chile

Estos dos casos mencionados se suman a lo que ocurre con Matías Zaldivia. Si bien está en proceso de recuperación, el defensor central no será expuesto ante el tipo de superficie en el que se jugará contra Unión La Calera.

¿Cuándo se disputará el enfrentamiento? Será válido por la fecha 15 de la Liga de Primera y está pactado para este domingo 14 de junio. Comenzará a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En síntesis:

El lateral Nicolás Fernández quedó descartado por una lesión muscular en el isquiotibial.

quedó descartado por una lesión muscular en el isquiotibial. El club Universidad de Chile jugará ante Unión La Calera el domingo 14 de junio.

jugará ante Unión La Calera el domingo 14 de junio. El técnico Fernando Gago sumó las bajas de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.