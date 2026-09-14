Nicolás Ramírez elige a una figura de la U. de Chile y la llena de elogios: “Es positivo totalmente”

El defensor de la Universidad de Chile, Nicolás Ramírez habló tras el triunfo ante La Serena.

Universidad de Chile consiguió un nuevo triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 3-0 ante Deportes La Serena y sigue firme en su lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el defensor Nicolás Ramírez conversó con los medios de comunicación y dejó su análisis a lo que fue esta importante victoria, en la que reconoce que fue un compromiso bastante apretado, pero que salieron victoriosos.

“Primero contentos, para nosotros era muy importante el partido, iba a ser un partido de mucho duelo, ellos lo proponen así, su forma de jugar es igualar el esquema rival, entonces fue de mucho duelo. En el segundo tiempo ajustamos para que esos duelos sean a favor y nos den la oportunidades de gol, pudimos concretar en el segundo tiempo, así que feliz por el resultado”, parte señalando Ramírez.

En esa línea, el ‘Nico’ remarca en que a la Universidad de Chile le costó en demasía poder imponer sus términos en la primera mitad, pero para la segunda parte pudo cambió su imagen, lo que le permitió quedarse con los tres puntos en un duelo clave.

Ramírez elogió a Díaz en la U | Foto: Photosport

“Tratamos en todo momento de adaptarnos un poco y a través de eso, impregnar nuestras fortalezas, quizás el primer tiempo nos costó un poco más de lo que hicimos en el segundo tiempo, el juego tiene eso ,cambia y nos adaptamos de buena forma”, remarca.

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Ramírez y el ingreso de Díaz

Concluyendo, Ramírez comentó lo que fue el gran aporte de Marcelo Díaz para el equipo en su ingreso a la segunda mitad, en la que con sus valiosas características fue un hombre clave para que el equipo haya incrementado su nivel y se quede con los tres puntos. ,

“Tuvimos un volante más, perdimos un extremo, Marcelo (Díaz) te hace jugar al equipo desde sus capacidades, nos da unas características que nos hace tener más posesión del balón, es muy criterioso a la hora de repartir, nos cambia la forma de jugar, pero es positivo totalmente”, cerró.