“No puede jugar más”: El jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante Santiago Wanderers

Las redes sociales estallaron y muchos hinchas de Universidad de Chile ya piden su salida del club laico.

El primer tiempo entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026 terminó con triunfo parcial 2-1 para el Romántico Viajero en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un duelo válido por la fecha 5.

La U pegó primero gracias a la anotación de Maximiliano Guerrero, que abrió la cuenta y le dio ventaja al equipo dirigido por Fernando Gago.

Sin embargo, los Caturros reaccionaron y lograron igualar el marcador mediante un gol de cabeza de Marco Camarda tras un tiro de esquina.

Cuando el primer tiempo ya se iba, apareció nuevamente Guerrero para marcar su doblete y devolverle la ventaja a la U antes del entretiempo.

Nicolás Fernández, blanco de críticas

En ese contexto, el rendimiento del cuadro laico ha tenido pasajes irregulares, lo que tiene a los hinchas bastante molestos.

De hecho, el defensor Nicolás Fernández terminó siendo el más criticado por los hinchas durante la primera parte.

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El ex Audax Italiano no termina de convencer a los azules | FOTO Diego Martin/Photosport

“Debe dejar la U”, “Que juegue en la U es una vergüenza total”, “No puede jugar más”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en redes sociales.

El segundo tiempo será clave para ver si la U logra volver a ponerse en ventaja, o si Wanderers consigue aprovechar el envión del empate para dar el golpe en Valparaíso.

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Algunos comentarios contra Nicolás Fernández:

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