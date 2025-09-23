Alianza Lima llega al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile en un momento clave de la temporada. Tras una serie inicial intensa, el equipo de Néstor Gorosito busca asegurar su paso a semifinales y mostrar cohesión en todas sus líneas.

El duelo se disputará sin público en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, debido a la resolución de la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el partido de la U frente a Independiente en Avellaneda. La medida busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo del encuentro.

El cuerpo técnico de Alianza ha buscado mantener la concentración del grupo y reforzar la motivación de sus jugadores para llegar de la mejor forma posible al encuentro.

Carlos Zambrano y Pablo Lavandeira viajan a Chile pese a no estar disponibles

Es por esto que el cuadro incaico ha tomado decisiones estratégicas tanto dentro como fuera de la cancha, con el objetivo de que el elenco llegue preparado y unido para enfrentar a un rival que no dará ventajas. ¿Qué decisiones?

El periodista Gerson Cuba de Ovación Web informó en su cuenta de X (Ex Twitter) que “todo el plantel íntimo viajará a Coquimbo, incluyendo a jugadores que no podrán actuar, como Carlos Zambrano, suspendido, y Pablo Lavandeira, aún en recuperación por lesión”.

La U y Alianza Lima se jugarán la vida en la Región de Coquimbo | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

¿Para qué viajarán ambos? Según el comunicador advirtió que “la decisión busca reforzar la unión del grupo en el objetivo de conseguir la clasificación”.

¿Cuándo se disputará el partido entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.