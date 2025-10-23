Universidad de Chile tiene un importante desafío este jueves: enfrentar a Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Un duelo clave para las aspiraciones del elenco estudiantil.

Para cumplir con el objetivo, Gustavo Álvarez definió la lista de 23 jugadores que dirán presentes ante los granates en el Estadio Nacional. En dicha convocatoria, hay una importante ausencia.

¿De quién? Rodrigo Contreras quedó al margen del encuentro. El delantero oriundo de Tucumán no asoma entre los citados para el enfrentamiento internacional.

La razón: según información recabada por BOLAVIP Chile, el atacante de 29 años presentó un problema en el recto femoral de su pierna izquierda. Ante ello, fue descartado para el cruce continental.

Si bien su afección no es de gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y tenerlo al 100% para el compromiso de vuelta en Buenos Aires. Si todo marcha a la perfección, volverá en la revancha ante Lanús.

¿Y contra Universidad Católica? Dependerá de su recuperación. Será evaluado día a día por los médicos del club, con tal de verificar si estará disponible para visitar al archirrival en la precordillera.

Rodrigo Contreras sufrió un problema en su pierna izquierda. Quedó fuera de la citación de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El partido de ida entre azules y granates, válido por semifinales de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 23 de octubre. Está pactado para las 19:00 horas en el Estadio Nacional.