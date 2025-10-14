La increíble programación del partido entre Universidad de Chile y Palestino, un lunes a las 16:00, contrastó con la respuesta de los hinchas azules que de todas formas llegaron en masa a un Santa Laura sin torres de iluminación (por eso se justifica la hora del encuentro).

Luego de varios días sin competir, los azules llegaban a Plaza Chacabuco con un sinsabor en la boca. En efecto, pasaron de la euforia por ganarle a Alianza Lima en Coquimbo y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana a la molestia por el pobre empate ante La Serena, un claro reflejo de lo que ha sido la U en esta segunda rueda.

Sin embargo, más allá de resultados más o resultados menos, toda la expectación en la previa del encuentro entre azules y árabes estaba centrada en un sólo hombre: Gustavo Álvarez.

Una nota de El Mercurio dio cuenta de que el entrenador de la U tendría decidido partir a fin de año frente a una irrechazable oferta de la selección peruana, donde incluso se habló de montos, del pago de la cláusula, algo que no cayó bien entre los bullangueros en redes sociales.

Pero faltaba la voz real, la del público en el estadio, y bastó con la aparición de Gustavo Álvarez por el túnel del sector del Santa Laura para despejar toda duda, el hincha de Universidad de Chile le entregó todo su apoyo, aplaudiéndolo y dejando en claro que están con el “Profe”.

El estratega respondió el cariño alzando los brazos y saludando a los fanáticos que le dejaban en claro que el crédito que tiene con ellos, está a tope. Luego de terminado el partido, ocurrió lo mismo, Álvarez abandonó la cancha entre los vítores de una masa que sigue creyendo a muerte en su trabajo.

Gustavo Álvarez recibió 100% de apoyo de los hinchas de la U (Cristián Vargas – La Magia Azul)

Gustavo Álvarez pide seriedad

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de Universidad de Chile conversó con el periodista Marcelo Díaz de TNT, al que le dejó en claro que: “No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos de otro. Pongámonos serios“, esto en relación a la nota de prensa que lo dio como nuevo DT de la selección peruana.