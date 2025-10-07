Universidad de Chile no olvida a sus emblemas. Uno de ellos, sufre un sensible estado de salud y ha despertado la preocupación del fútbol sudamericano. Su nombre: Miguel Ángel Russo.

El mítico entrenador, semifinalista con los azules en la Copa Libertadores 1996, está internado en un recinto clínico y su pronóstico es reservado. Tras las cordillera hay inquietud sobre su integridad física.

Ante ello, el conjunto laico no dudó en enviarle un fraterno saludo. Hasta el hincha más novel le tiene cariño al DT argentino: casi toca el cielo a nivel continental.

A través de redes sociales, el club lanzó: “¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996″.

En tal punto, la escuadra universitaria le recordó al estratega que tiene por quién luchar. A sus 69 años, ha tenido que saber batallar contra constantes recaídas: ya ha estado hospitalizado en las últimas semanas.

“Los azules te recordamos con mucho cariño“, concluyó Universidad de Chile a través de sus plataformas oficiales.

Miguel Ángel Russo vive un complejo momento de salud. Por ello, Universidad de Chile le manifestó su apoyo. (Créditos: Getty)

El paso de Miguel Ángel Russo por Universidad de Chile

Durante su estadía en la escuadra estudiantil, el estratega argentino dirigió 54 compromisos, registrando 25 victorias, 12 empates y 17 derrotas. No se coronó campeón en la institución.