La U arriesga seriamente perder el nombre y el escudo: durísimo comunicado

La prorrectora de la Casa de Estudios, Dorotea López, dio a conocer las primeras conclusiones del informe jurídico que revisó el contrato que la U mantiene con Azul Azul.

La Universidad de Chile golpeó la mesa y entregó un duro comunicado tras conocer las primeras conclusiones del informe jurídico elaborado por la Casa de Estudios para revisar el contrato que mantiene con la concesionaria Azul Azul S.A., sociedad que administra al club de fútbol.

Fue la prorrectora Dorotea López quien se refirió a los graves cuestionamientos a la actuación de Azul Azul y advierte sobre una serie de incumplimientos al convenio que autoriza el uso del nombre y los símbolos distintivos de la Universidad de Chile.

“El informe presenta graves incumplimientos de parte de Azul Azul, dicen que la gravedad es alta y son hechos reiterados al convenio de utilización del uso del nombre, símbolos, y sienten que se han visto afectados”, explicó López.

En esa línea, la prorrectora detalló una de las principales conclusiones del análisis jurídico: “Señalan graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul en el convenio de autorización de símbolos distintivos, pues el nombre y los símbolos de Universidad de Chile se han visto afectados por una serie de valores que se alejan de nuestros valores y principios”.

La U arriesga perder el nombre y los símbolos

La Casa de Estudios fue todavía más categórica al referirse a la posibilidad de que Azul Azul continúe utilizando el nombre y los símbolos de la Universidad bajo las actuales condiciones. “Resulta inaceptable para la universidad continuar con el uso de símbolos y nombre bajo tales circunstancias, sin las condiciones mínimas que respeten principios y valores. La Universidad de Chile ejercerá todas las acciones que el convenio le confiera y mantendrá la vigilancia de los procesos en curso”, detalló.

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“Con 20 años de antigüedad este convenio ya no responde a las complejidades de las sociedades anónimas deportivas”, sostuvo la prorrectora, dejando en claro que la Universidad de Chile podría adoptar nuevas medidas respecto del acuerdo que permite a la concesionaria utilizar su nombre y sus símbolos.

Finalmente, desde la Casa de Estudios marcaron una clara distancia con la administración de Azul Azul: “La Universidad de Chile solidariza con la indignación con los hinchas, la Universidad de Chile no es Azul Azul y la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y otra”, finalizó.