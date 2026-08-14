Desde Argentina apuntan que el defensor de la U tendría un acuerdo de palabra para llegar en calidad de préstamo al elenco de Gustavo Quinteros.

Todo parece indicar que el ciclo de Franco Calderón en Universidad de Chile está llegando a su fin. El defensor argentino, quien durante la etapa de Gustavo Álvarez se convirtió en uno de los pilares de la zaga azul, perdió considerable terreno con la llegada de Fernando Gago y ahora la incorporación de Igor Lichnovsky aceleraría su salida del club.

La situación quedó nuevamente en evidencia de cara al duelo contra Deportes Limache. Según informó Emisora Bullanguera, Calderón no fue incluido por Gago en la convocatoria para enfrentar al ‘Tomate Mécanico’ en Quillota. La baja del chaqueño se produce en medio de rumores de mercado que apuntan a una posible salida del zaguero en las próximas horas.

Franco Calderón estaría cerca de dejar la U (Photosport).

Y es que desde Argentina aseguran que el futuro del defensor estaría en Avellaneda. El periodista de Radio La Red Matías Martínez informó que Calderón tendría acordada su palabra para convertirse en nuevo jugador de Independiente, elenco que busca entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros.

De acuerdo con la información entregada por el reportero argentino, el zaguero llegaría al Rojo en calidad de préstamo sin cargo, con una opción de compra fijada en 2 millones de dólares. Además, ya se habría producido el intercambio de contratos entre ambos clubes, por lo que las negociaciones estarían avanzadas.

Así, la ausencia del defensor para enfrentar a Limache podría ser la señal definitiva de que su etapa en Universidad de Chile está cerca de terminar. De todas formas, Calderón tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2027.

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🔴 MERCADO | #Independiente tiene acordada de palabra le llegada de Franco Calderon.



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📃 Ya se intercambian contratos los abogados. pic.twitter.com/EMb7dnJIPT — Matias Martinez (@Mati_Martinez) August 14, 2026

En síntesis…