En Colo Colo han tenido que buscar un plan B por el temor de que la cancha del Estadio Monumental no soporte las lluvias.

En Colo Colo se encendieron las alarmas en las últimas horas y podría haber un cambio de última hora para recibir a O’Higgins de Rancagua, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Este partido está programado para el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, pero en Blanco y Negro temen por el estado de la cancha ante las lluvias que están pronosticadas en Santiago.

Así lo adelantó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien reveló que la dirigencia alba reservó el Estadio Nacional en caso que el campo de juego en Macul colapse por el agua.

Es más, en estos momentos el terreno no estaría al 100% por los últimos frentes y eso que el cuadro popular no ha jugado en casa desde el 24 de julio, en el inicio de la segunda rueda.

“El Estadio Nacional está reservado, porque estan preocupados por el terreno de juego del Estadio Monumental. Hay una zona que ha sido internevida, el sector de Cordillera y sector Norte, esa es la zona. Si el partido fuera hoy, se podría jugar, porque el 95% está en buenas condiciones. Ese 5% está muy complicado”, informó el reportero.

“Acá están preocupados por las próximas precipitaciones. Es ahí el temor, si va a aguantar o no, porque no está absorbiendo bien el terreno de juego y se puede transformar en una complicación para el día domingo”, agregó.

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La palabra de Aníbal Mosa

Mientras que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que están trabajando intensamente para tener la cancha en condiciones, aunque también afirmó que manejan una alternativa.

“Estamos trabajando a full en la cancha, yo creo que vamos a llegar pero igual tenemos un plan B ahí abajo de la manga. Hay un equipo de trabajo que está monitoreando esto permanentemente, desde hace cuatro, cinco días tenemos turno 24 horas, está Jaime Pizarro metido en el tema, está Daniel Morón, están los cancheros, están todos abocados”.

En la instancia, el timonel albo indicó que mañana (sábado) tomarán la decisión final: “Yo creo que de aquí a mañana sabremos cuál es la situación definitiva”.

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Consignar que las entradas están casi agotadas para el partido entre Colo Colo y O’Higgins y solo quedaban boletos para los sectores de Cordillera y Océano. De modificarse la localía, los hinchas albos tendrían que ser reubicados en el coliseo de Ñuñoa.

En síntesis