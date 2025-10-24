Universidad de Chile tiene un sinfín de embrollos por definir en la antesala del cierre de la temporada. Uno de ellos, será determinar dónde será local en los duelos que no pueda contar con el Estadio Nacional.

En dicha línea, la escuadra laica debe decidir en qué sede recibirá a Deportes Limache el 9 de noviembre. ¿Por qué no en el recinto ñuñoíno? Será utilizado para los conciertos de Dua Lipa el 11 y 12 de noviembre.

Si bien la directiva laica inscribió el Estadio Santa Laura como primera opción para tal encuentro, puede haber un cambio de último momento: la localía se puede trasladar fuera de la Región Metropolitana.

Según reveló La Magia Azul, la cúpula de Universidad de Chile aseguró el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para el compromiso mencionado. Es una de las alternativas para tal partido.

“De esta forma, mientras la programación oficial apunta a Independencia, se mantiene abierta la opción de cambiar el recinto para el duelo ante Deportes Limache“, indicó el medio.

Cabe destacar que antes de ello, Universidad de Chile tendrá que medirse contra Universidad Católica (26/10) y Everton de Viña del Mar (5/11) por la Liga de Primera 2025.

Universidad de Chile puede desplazarse hasta Valparaíso para recibir a Deportes Limache. (Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Deportes Limache?

Por el momento y sujeto a confirmación, el enfrentamiento entre azules y tomateros (por la fecha 27 de la Liga de Primera) está pactado para el domingo 9 de noviembre desde las 17:30 horas.