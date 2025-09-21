Universidad de Chile empató en su visita a Alianza Lima el pasado jueves, donde los azules merecieron más que una igualdad, pero de igual manera se devolvieron a Chile con un punto que ilusiona con alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pese al buen momento futbolístico, no todo es risa en el CDA: Desde Perú filtraron que Alianza Lima prepara un reclamo en la CONMEBOL ante los universitarios por un particular hecho que se vivió en Matute esta semana.

“Sobre el particular, y en vista de la sanción disciplinaria impuesta por CONMEBOL para el Club Universidad de Chile ante los recientes actos de violencia en su llave de eliminación frente al Club Atlético Independiente, se tenía previsto una limitación de acceso de parte de hinchada visitante y que solo podrían acceder medios de prensa acreditados, los cuales fueron debidamente coordinados de parte de nuestra Gerencia de Prensa con la contraparte del club chileno”, reveló el periodista Carlos Benavente de Ovación.

El escrito sigue: “Dichas personas identificadas, realizaron publicaciones a modo de provocación en el Estadio Alejandro Villanueva de nuestra titularidad, durante el partido con el club chileno, lo cual ha podido ser contraproducente ante un estadio lleno de hinchas locales, y que podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y exponiendo al peligro al público general, algo que rechazamos expresamente, y más considerando los actos de violencia que ha demostrado la hinchada -y aún en calidad de visitante- del Club Universidad de Chile”.

¿Habrá sanción para Universidad de Chile? Primero se tiene que materializar la denuncia de Alianza Lima en el ente rector del fútbol sudamericano y, después, será la CONMEBOL la que tome una decisión al respecto.

¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha se jugará este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora en donde Universidad de Chile y Alianza Lima definirán a uno de los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana.