Universidad de Chile vive un 2025 marcado por su gran retorno al protagonismo continental. Tras años sin brillar en torneos CONMEBOL, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez sigue vivo en las semifinales de la Copa Sudamericana y además disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores, volviendo a posicionarse entre los clubes chilenos con mayor visibilidad internacional.

El recorrido azul no solo significó un renacer futbolístico, sino también un importante impulso económico. Cada fase superada en los torneos continentales representó un ingreso adicional por parte del ente rector del fútbol sudamericano, que este año aumentó los premios tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Azul Azul, la concesionaria que administra a la institución laica, ha recibido una cifra que no pasa desapercibida en un contexto en que la situación financiera del club ha estado bajo la lupa.

Michael Clark y compañía se frotan las manos con el dinero ingresado a las arcas de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Conmebol reveló el dinero que ha ganado la U en premios esta temporada

Con el Romántico Viajero aun soñando con una final internacional, las preguntas surgen de inmediato: ¿cuánto dinero ha ingresado a las arcas del Chuncho?

De acuerdo con los montos oficiales publicados por la Conmebol, la U ha recaudado 6.590.000 dólares por su participación en los torneos internacionales de 2025.

Este monto es notable, ya que la cifra supera lo que otros semifinalistas informados han alcanzado. Por ejemplo: Independiente del Valle (Ecuador) reporta US$ 6.260.000, Atlético Mineiro (Brasil) registra US$ 3.730.000 y Lanús (Argentina) aparece con US$ 3.345.000.

La gran interrogante ahora es: ¿Serán los dirigentes de la U capaces de convertir esos millones de dólares en ventajas futbolísticas reales?