Universidad de Chile sumó un golpe durísimo en Talcahuano. El Romántico Viajero cayó de forma agónica por 1 a 0 este domingo ante Huachipato en el Estadio CAP Acero, un resultado que complica gravemente sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026 y estira su mala racha.

La derrota profundiza el mal momento anímico y futbolístico del equipo. Tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, la U sigue sin levantar cabeza y demostró que, pese a controlar el balón, sufre de una alarmante falta de contundencia en las áreas.

La U lleva 4 partidos consecutivos sin ganar | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

El DT de la U revela el “gran problema” que causó la dolorosa derrota ante Huachipato

Tras la dura caída y en conversación con TNT Sports, el técnico Gustavo Álvarez no buscó excusas.

El estratega argentino entregó un profundo análisis táctico sobre el desarrollo del partido, explicando el ajuste que debió realizar para neutralizar al rival y el motivo real de la dolorosa caída.

“En el primer tiempo fuimos dominadores, pero nos exponíamos a las contras, así que consideré que era un partido para jugar con dos jugadores en banda y no uno por como se desarrolló el trámite, para no sacar a los centrales hacia afuera a los contrataques y quedar mano a mano”, comenzó diciendo.

“El segundo tiempo tuvimos la pelota, tuvimos el dominio del campo y ya ellos no pudieron contraatacar más. Bueno, nos faltó claridad en el último pase y la contundencia en las ocasiones que tuvimos”, agregó.

La U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El cuadro laico se estanca en el quinto sexto de la tabla de posiciones con 42 puntos, quedándose eso sí -de momento- con un cupo a la Copa Sudamericana.