La U sorprende y vence a Colo Colo en el Superclásico de la Sub-20 en el Monumental

Con goles de Franco Fernández, Vicente Ramírez y Diego Cofré, los azules se impusieron en la cancha 2 del Monumental a Colo Colo.

Universidad de Chile celebró en una nueva edición del Superclásico juvenil. Los azules derrotaron por 3-2 a Colo Colo en un intenso compromiso en la categoría Sub-20 disputado en la cancha 2 del estadio Monumental, en un duelo que estuvo marcado por las emociones de principio a fin.

El cuadro universitario tomó la delantera gracias a Franco Fernández, quien aprovechó un rápido contragolpe para abrir la cuenta y sorprender al conjunto albo en su propia cancha.

Sin embargo, Colo Colo reaccionó y encontró la igualdad mediante Rodrigo Catalán, encendiendo nuevamente el encuentro en Macul.

La U no tardó en responder y volvió a ponerse en ventaja con las anotaciones de Vicente Fernández y Diego Cofré, que le permitieron estirar la diferencia y quedar en una posición favorable para quedarse con el triunfo.

Pese a que Vicente Martínez marcó un segundo descuento para el Cacique, el equipo azul logró sostener la ventaja y selló una victoria por 3-2 que dejó a los azules como punteros en la serie.