Lanzan dura advertencia tras la clasificación de la U a semifinales y un posible Superclásico en la definición de Copa Chile.

Universidad de Chile logró una contundente clasificación a semifinales de la Copa Chile tras golear 4-0 a Deportes Antofagasta y dejar atrás el 2-0 en contra sufrido la ida. Los azules se metieron entre los cuatro mejores del certamen y esperan por el vencedor de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

La actuación del conjunto universitario fue analizada por el periodista deportivo Coke Hevia, quien en conversación con Bolavip Chile destacó la jerarquía que mostró la escuadra dirigida por Fernando Gago para revertir una serie que se había complicado en el norte.

“La U puso la chapa encima. El partido con la Católica fue raro porque mantuvo lo que venía haciendo y contra un equipo que es de otra categoría, mostró la jerarquía”, comentó el conductor de Pauta de Juego.

Uno de los nombres propios de la jornada fue Octavio Rivero. El delantero uruguayo volvió a la titularidad después de una extensa recuperación y respondió con un doblete. “Resulta que la U había traído no uno ni dos, sino tres jugadores para que hicieran goles, y bueno, uno de los que tiene que hacer goles apareció para recuperarlo. Es un aire fresco”, valoró Hevia.

La U goleó a D. Antofagasta y avanzó en Copa Chile (Photosport).

La advertencia de Coke Hevia por una posible final entre la U y Colo Colo

Con el paso de la U a semifinales comienza a instalarse la posibilidad de un eventual Superclásico en la final de Copa Chile. En ese escenario, Hevia puso el foco en las dificultades que podría tener la ANFP para encontrar un estadio neutral, considerando los problemas de programación que ha enfrentado el fútbol chileno durante la temporada.

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“La ANFP ya debe estar hablando con el municipio de Rapa Nui o Juan Fernández, por acá, en neutral, es imposible”, lanzó el periodista, ironizando sobre el desafío que podría representar una final copera entre azules y albos.