Universidad de Chile exige este castigo para Javier Correa: “No se trató de un desahogo”

Según trascendió, la cúpula de Azul Azul pide la mayor sanción posible para el delantero de Colo Colo. Es decir, tres fechas fuera.

Universidad de Chile cayó en el Superclásico versus Colo Colo, pero sigue batallando contra el archirrival. Sin embargo, esta vez la lucha continúa fuera de la cancha: el cuadro estudiantil busca un castigo para Javier Correa.

Luego del duelo del 23 de agosto, la directiva universitaria denunció al atacante argentino contra el Tribunal de Disciplina de la ANFP por gestos obscenos. Y por ello, exige la mayor sanción posible: tres partidos fuera.

Así lo advierte La Tercera, que publicó detalles de la carta que envió la cúpula de Azul Azul hacia las entidades correspondientes. Según indicaron desde la concesionaria, lo hecho por la figura alba perjudica al rubro en general.

“Se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto (…) y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual“, acusa la misiva.

“No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto”, agregó.

Universidad de Chile pide sanción para Javier Correa. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile apunta contra Javier Correa

Finalmente, el documento alude al reciente castigo de tres encuentros para el delantero de Colo Colo. Una vez más, el oriundo de Córdoba está bajo la lupa de las autoridades.

“Se trata, por tanto, de un jugador que reincide en conductas lesivas para la industria y corrección del espectáculo dentro del mismo semestre, lo que impide toda consideración de ocasionalidad”, enfatiza el reclamo.