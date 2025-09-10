Universidad de Chile ya se prepara con todo para lo que será su duelo ante Colo Colo por la Supercopa este fin de semana, en el que los ‘Azules’ esperan llegar de la mejor forma posible para lo que será este título que tendrá en disputa con su archirrival.

Para este partido, el entrenador Gustavo Álvarez ha comenzado a planificar lo que será esta final, en la que espera mostrar una gran versión y quedarse con este título que está en juego.

En las últimas horas, el DT de los ‘Azules’ ha recibido una esperanzadora noticia para este Superclásico, en la que se ilusiona con poder recuperar a un importante jugador.

Este sería el volante azul, Israel Poblete, quien en esta jornada apareció trabajando en el Centro Deportivo Azul tras lo que fue el desgarro muscular que sufrió en su isquiotibial, el que lo dejó casi un mes fuera de las canchas.

Poblete espera poder recuperarse ante Colo Colo | Foto: Photosport

El mediocampista de la Universidad de Chile ha retomado los entrenamientos, en la que esperan poder lograr el milagro de que pueda decir presente en el partido ante Colo Colo este fin de semana.

De no ser así, todos los cuidados estarán para que el volante azul pueda ser opción para el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el jueves 18 de septiembre.