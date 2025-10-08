El profundo dolor que existe en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo traspasa la cordillera y llega a Chile por los recuerdos que dejó el entrenador mientras fue el entrenador de la U en 1996.

BOLAVIP conversa con uno de los jugadores que el argentino tuvo a su cargo en el cuadro azul, Víctor Hugo Castañeda, el que no esconde su profunda tristeza por la partida de su ex DT.

“Yo estaba revisando mi WhatsApp, la última vez que nos comunicamos fue por ahí el 6 de septiembre, hace como tres semanas atrás, un mes atrás. Cuando salió él del hospital, yo le mandé un saludo y él me respondió con un abrazo“, recuerda el ex volante.

Agregando que “las últimas comunicaciones eran así, pero a mí me había invitado cuando estuvo en Central. Ahora me habíamos puesto de acuerdo la otra vez con el Pato para tratar de ir a verlo a Boca ahora, en el próximo mes, tal vez, pero bueno, la vida dijo otra cosa”.

Víctor Castañeda también recuerda 1996 cuando Russo llegó a la U. “Era un técnico que llegó y se adaptó a un equipo de mucho carácter, de mucha personalidad”, asegura.

Pese a que habían muchos líderes en ese equipo como Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Luis Musrri, Leo Rodríguez, Marcelo Salas, el 14 indica que “había muchos jugadores de mucho carácter. Pero teníamos claro que el objetivo era el equipo. Y Miguel se adecuó bien, se adecuó”.

Víctor Castañeda recuerda a Miguel Ángel Russo.

“Miguel Russo hizo una de las mejores campañas de la U”



“Creo que fue una de las mejores campañas de la U, la Copa Libertadores, que podría haber llegado a otra instancia de no ser por esas cosas del fútbol. Pero Miguel marcó esa época… es parte de la historia de la U con ese equipo”, cerró.