Universidad de Chile alista su participación en el mercado de fichajes y hay dos piezas que comienzan a sonar con fuerza como nuevos refuerzos: Patricio Mardones los aprobó y elogió.

En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico mediocampista abordó los casos de Daniel “Popín” Castro y Esteban Matus. Tanto el delantero como el lateral izquierdo están en la órbita universitaria.

Ante ello, el campeón con el cuadro azul analizó las posibles incorporaciones y les abrió la puerta para el segundo semestre. Los ha seguido durante esta temporada y han pasado las pruebas de fuego.

“Muy buenos nombres, creo que ellos han hecho una buena campaña tanto en Deportes Limache como en Audax Italiano”, comenzó señalando el referente de Universidad de Chile.

En dicha línea sobre ambos futbolistas, agregó: “Son bastante buenos, creo que la U está empezando bien en ese sentido a reforzar pustos importantes. Son jugadores que han demostrado”.

Patricio Mardones aprobó a Popín Castro y Esteban Matus en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Su favorito para Universidad de Chile

Finalmente, Pato Mardones apuntó directamente hacia Popín Castro. El habilidoso atacante de 31 años lo tienta por su capacidad goleadora: ha sido pretendido a nivel local y también en el extranjero.

“Ha hecho méritos como para estar en un equipo con expectativas más grandes. Ahora, lógicamente, él tiene que llegar a la U y poner sus condiciones. No va a ser fácil“, cerró.

En resumen:

Patricio Mardones aprobó los posibles fichajes de Daniel Castro y Esteban Matus para la U.

aprobó los posibles fichajes de y para la U. El delantero Daniel “Popín” Castro , de 31 años , destaca por su actual capacidad goleadora.

, de , destaca por su actual capacidad goleadora. Los futbolistas pretendidos pertenecen actualmente a Audax Italiano y Deportes Limache.