Patricio Mardones anhela dos refuerzos para Universidad de Chile: “Tiene que llegar…”

El campeón con los azules quiere incorporaciones en dos zonas del campo. Se la jugó con un nombre para la ofensiva.

Universidad de Chile ya puede actuar en el mercado de fichajes. La ventana de transferencias está activa, por lo que Patricio Mardones sacó la voz: pidió dos refuerzos para el segundo semestre.

El emblema laico conversó con BOLAVIP Chile y llamó a enriquecer tanto la defensa como la delantera. Para el ataque, aprobó un nombre. ¿A quién mencionó? A Daniel “Popín” Castro.

Sin embargo, en el caso de la retaguardia, no avizora en el país un jugador con las capacidades para vestir la camiseta azul. Habrá que ir más allá del horizonte en dicha búsqueda.

“La U necesita hoy día un buen defensor central, creo que es importante reforzar esta zona porque pueden haber lesiones, expulsiones y creo que es importante resguardar eso“, comenzó señalando.

“Y creo que un delantero que le entregue alternativas por los costados, por el centro, también de una cierta jerarquía que le sume superioridad al equipo”, agregó el recordado volante.

Patricio Mardones aprobó a Daniel Castro para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El perfil que debe buscar Universidad de Chile

Finalmente, Pato Mardones, autor de uno de los goles más importantes en la historia universitaria (penal contra Cobresal para el título tras 25 años de sequía en 1994), describió qué tipo de futbolista debe arribar a La Cisterna.

“Yo creo que el jugador que tiene que llegar a la U tiene que llegar a jugar, digamos. No una alternativa. Si van a invertir, si van a buscar, tiene que ser alguien que le asegure por lo menos jugar”, cerró.