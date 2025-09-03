Los hinchas de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda protagonizaron uno de los incidentes más fuertes que se tenga recuerdo en el fútbol sudamericano, toda vez que el Estadio Libertadores de América fue testigo de una verdadera masacre.

Ambos equipos hicieron sus descargos en la CONMEBOL y están a la espera del fallo del ente rector del fútbol sudamericano, el cual determinará que uno de los dos equipos avance a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

“Es una lástima, acá los clubes no son los que tienen la culpa, pero sus respectivas parcialidades llevaron las cosas hasta este punto. Entonces, por culpa de los barristas, ambas instituciones pueden recibir castigos bastante graves”, analizó Daniel Bertoni, ídolo absoluto de Independiente con el diario La Tercera.

Esta semana queda zanjada la llave. | Foto: Photosport

El tres veces campeón de Copa Libertadores con el Rojo propone severo castigo: “Deberían estar fuera del torneo de la Copa Sudamericana. Ninguno puede ser premiado. A la luz de las imágenes que se vieron en Avellaneda, los dos deben de ser eliminados. Yo creo que lo más justo es que sancionen a los dos clubes, que los saquen de las copas internacionales por dos años”, agregó.

En el cierre, Bertoni está preocupado por el precedente que pueda sentar CONMEBOL: “La CONMEBOL, de una vez por todas, tienen que darse cuenta que jugar en Sudamérica no es lo mismo que hacerlo en otros lados. No puede ser que yo gane un partido y, después voy afuera a armar lío y se suspende. Es un premio para el equipo que fue ganando y que empató”, finalizó.

La decisión final la tendrá la entidad que preside Alejandro Domínguez y dicho fallo se dará a conocer entre jueves y viernes de esta semana para determinar al rival de Alianza Lima en cuartos de final.

La U confía en la clasificación

En Universidad de Chile confían en que accederán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero están conscientes que les caerá una fuerte sanción económica y de restricción de público en los estadios.