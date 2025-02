Fue el tercer refuerzo confirmado de Universidad de Chile para la presente temporada 2025. Nicolás Ramírez volvió así, al equipo que lo formó, pero ahora con 27 años, vuelve más maduro y dispuesto a consolidarse en la U.

En ese sentido, el factor Gustavo Álvarez, fue clave ya que lo dirigió en el Huachipato campeón de la temporada 2023 y que le permitió emigrar al extranjero, donde el año pasado defendió la camiseta del Barcelona de Guayaquil.

Sin embargo, la ruta defensiva de los azules es variable, Jugando con tres o cuatro defensores, según lo que sea lo conveniente, aunque el técnico tiene su preferencia. En ese sentido, el zaguero dio cuenta del sistema que más le acomoda en los universitarios.

“Hoy en día, la línea de tres me queda más cómoda. Si bien se habla que puede ser más defensiva por esto de los cinco atrás, la U tiene que jugar de una forma más ofensiva“, afirmó el zaguero en Los Tenores de Radio ADN.

Sobre eso, explicó los motivos que lo hacen elegir esa variante. “Salvo la posición de último hombre, el stopper tiene mucha responsabilidad ofensiva y es porque Gustavo lo quiere así y en el campeonato nacional, la U tiene un planteamiento muy ofensivo”, agregó el defensor.

El llamado de Gustavo Álvarez

Respecto a su retorno a los azules, Nicolás Ramírez fue claro y señaló cómo se dio su ansiado regreso al Centro Deportivo Azul, donde el entrenador laico, fue quien lo motivó para tomar esa decisión.

“Fue fundamental. Él me llamó, me explicó en qué estaba este proyecto que tenía él con la U y me dijo de qué manera podía encajar. Nos conocíamos el uno al otro y me terminó por convencer”, cerró Nico Ramírez.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.