Palestino y Unión La Calera se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Palestino recibe a Unión La Calera este viernes 20 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Palestino llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión La Calera tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Palestino viene de perder 0-1 como visitante ante Deportes La Serena. El equipo ocupa el puesto 6 con 38 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Deportes Concepción.

Unión La Calera ganó 1-0 como local ante Huachipato en la fecha anterior. Unión La Calera está 13° en la tabla con 30 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Coquimbo.

El historial entre Palestino y Unión La Calera

Palestino y Unión La Calera se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 11 triunfos de Palestino, 8 de Unión La Calera y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Unión La Calera vs. Palestino 1-2 Primera División 29/08/2025 Unión La Calera vs. Palestino 1-2 Primera División 14/04/2025 Palestino vs. Unión La Calera 1-0 Primera División 18/08/2024 Unión La Calera vs. Palestino 2-1 Primera División 17/03/2024 Palestino vs. Unión La Calera 0-0 Primera División 07/08/2023 Unión La Calera vs. Palestino 2-3 Primera División 20/02/2023 Palestino vs. Unión La Calera 1-1 Primera División 30/07/2022 Unión La Calera vs. Palestino 2-2 Primera División 04/03/2022 Palestino vs. Unión La Calera 0-0 Primera División 04/11/2021 Palestino vs. Unión La Calera 1-2 Primera División

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Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Cobresal vs. Audax Italiano — viernes 20 de noviembre, 18:00 hs

Coquimbo vs. Everton — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

O'Higgins vs. U de Chile — sábado 21 de noviembre, 18:00 hs

Universidad de Concepción vs. Ñublense — sábado 21 de noviembre, 20:30 hs

Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs

Deportes Limache vs. Deportes La Serena — domingo 22 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis