Palestino recibe a Unión La Calera este viernes 20 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Palestino llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión La Calera tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Palestino viene de perder 0-1 como visitante ante Deportes La Serena. El equipo ocupa el puesto 6 con 38 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Deportes Concepción.
Unión La Calera ganó 1-0 como local ante Huachipato en la fecha anterior. Unión La Calera está 13° en la tabla con 30 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Coquimbo.
El historial entre Palestino y Unión La Calera
Palestino y Unión La Calera se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 11 triunfos de Palestino, 8 de Unión La Calera y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Unión La Calera vs. Palestino
|1-2
|Primera División
|29/08/2025
|Unión La Calera vs. Palestino
|1-2
|Primera División
|14/04/2025
|Palestino vs. Unión La Calera
|1-0
|Primera División
|18/08/2024
|Unión La Calera vs. Palestino
|2-1
|Primera División
|17/03/2024
|Palestino vs. Unión La Calera
|0-0
|Primera División
|07/08/2023
|Unión La Calera vs. Palestino
|2-3
|Primera División
|20/02/2023
|Palestino vs. Unión La Calera
|1-1
|Primera División
|30/07/2022
|Unión La Calera vs. Palestino
|2-2
|Primera División
|04/03/2022
|Palestino vs. Unión La Calera
|0-0
|Primera División
|04/11/2021
|Palestino vs. Unión La Calera
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Cobresal vs. Audax Italiano — viernes 20 de noviembre, 18:00 hs
- Coquimbo vs. Everton — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- O'Higgins vs. U de Chile — sábado 21 de noviembre, 18:00 hs
- Universidad de Concepción vs. Ñublense — sábado 21 de noviembre, 20:30 hs
- Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena — domingo 22 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Palestino y Unión La Calera se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Palestino suma 38 puntos en el torneo.
- Unión La Calera suma 30 puntos en el torneo.