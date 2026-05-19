El lateral izquierdo de 23 años no seguirá en Universidad de Chile. Su entorno ya analiza propuestas para su futuro.

Universidad de Chile se alista para entrar en tierra firme en el mercado de fichajes. En dicho período, el conjunto estudiantil le dirá adiós a una de sus figuras: ese es el caso de Felipe Salomoni.

El cuadro azul posee su préstamo hasta el 30 de junio (desde Guaraní de Paraguay), pero este 30 de mayo concluye el plazo para extender su cesión hasta fines de temporada. Todo indica que tal cláusula no se ejecutará.

Ante ello y según la información recabada por BOLAVIP Chile, el entorno del futbolista de 23 años ya ha recibido sondeos para continuar su carrera. ¿Desde dónde provienen?

El primer posible destino del jugador es Paraguay. La razón es evidente: en tal país se desempeña el club dueño de su pase. A su vez, otras escuadras locales han realizado las consultas pertinentes.

Y, en paralelo, el zurdo está siendo seguido desde su nación de origen, Argentina, como también desde México. Por el momento, no se ha zanjado cuál será su siguiente paso.

Felipe Salomoni no se mantendrá en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile le dirá adiós a Felipe Salomoni

Si no hay un giro radical en las próximas semanas, el formado en River Plate tendrá que volver a Guaraní y desde allí definir qué hará durante el segundo semestre. Está vinculado a tal elenco hasta fines de 2026.

Por ahora, Felipe Salomoni acumula 10 encuentros con Universidad de Chile durante la presente campaña. En ellos, no ha sumado goles, pero logró aportar con una asistencia.

En síntesis:

El jugador Felipe Salomoni dejará Universidad de Chile tras vencer el plazo de extensión.

dejará tras vencer el plazo de extensión. El préstamo del lateral con el club azul finaliza formalmente el 30 de junio .

. Felipe Salomoni registra 10 partidos disputados y una asistencia en la presente temporada.