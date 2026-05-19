Según trascendió, el volante argentino se mantendrá en la escuadra de San Carlos de Apoquindo hasta mediados de 2027.

Universidad Católica no se queda atrás en el mercado de fichajes y por ello concretó la continuidad de una de sus mayores figuras: ese es el caso de Fernando Zuqui.

Según reveló Punto Cruzado, el mediocampista de 34 años extendió su vínculo con el elenco precordillerano. Este expiraba a fines de junio de 2026, por lo que la cúpula de la UC se lanzó y logró su permanencia.

¿Hasta cuándo se mantendrá en San Carlos de Apoquindo? Todo indica que lo hará hasta mediados de 2027. Sin embargo, hay un detalle que lo puede ligar por más tiempo al conjunto de Las Condes.

“Las negociaciones entre Universidad Católica y Fernando Zuqui ya estarían cerradas. Y, con algunas mejores contractuales, el volante cerró su renovación con el club, al menos hasta mitad del próximo año“, señaló el medio.

En dicha línea sobre la estrella argentina, agregó: “Aunque no hay que descartar que se haya sumado una cláusula para que el vínculo se extienda hasta fines de 2027“.

Fernando Zuqui seguirá en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica apuesta por Fernando Zuqui

Y, finalmente, el sitio en cuestión entregó el justificativo de la dirigencia de la UC para inclinarse por la estadía del jugador. El cuerpo técnico de Daniel Garnero fue clave en el movimiento.

“Las tres partes ven que es una pieza importante para seguir peleando en todos los frentes y el futbolista está muy agradecido por cómo se dio todo su proceso de recuperación”, cerró.

En síntesis:

Universidad Católica concretó la renovación del mediocampista de 34 años Fernando Zuqui .

concretó la renovación del mediocampista de 34 años . El futbolista argentino extendió su vínculo contractual al menos hasta mediados de 2027 .

. La dirigencia y el cuerpo técnico de Daniel Garnero respaldaron la continuidad del jugador.