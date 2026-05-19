La cúpula estudiantil comenzó su búsqueda en el libro de pases, por lo que definió sus prioridades para tal periodo.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes y baraja opciones para incorporar figuras a su plantel profesional. En tal labor, se reveló que hay tres puestos que serán reforzados.

¿Cuáles? Marcelo Díaz los detalló en los micrófonos de TNT Sports. El periodista aseguró que la cúpula estudiantil tiene definidas sus prioridades para el próximo libro de pases.

En primera instancia, la escuadra universitaria iría por un defensor por izquierda. La gerencia deportiva apuntará a un zaguero zurdo, uno de los perfiles más anhelados en cada equipo.

Tras ello, asoma el extremo por derecha. En dicha posición, el elenco azul solamente cuenta con Maximiliano Guerrero, por lo que la intención es sumar un nombre más en tal sector.

Y, finalmente, se evalúa la posibilidad de lograr el arribo de un extremo por izquierda. Ello no está zanjado debido a que Lucas Assadi e Ignacio Vásquez han exhibido buen rendimiento.

El cuerpo técnico de Fernando Gago busca refuerzos para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile tendrá tres refuerzos

Cabe consignar que en este lapso de transacciones, cada club de la Liga de Primera puede registrar tres nuevos jugadores. A su vez, si una institución vende a un futbolista por sobre 250 mil USD, podrá optar a un cuarto cupo.

Por el momento, Universidad de Chile se concentra en terminar su participación en la primera rueda de la categoría de honor. Su último partido será contra Unión La Calera el 14 de junio.

En síntesis:

El periodista Marcelo Díaz detalló que Universidad de Chile priorizará tres nuevos refuerzos.

detalló que priorizará tres nuevos refuerzos. La gerencia buscará un defensor por izquierda , un extremo derecho y un extremo izquierdo.

, un extremo derecho y un extremo izquierdo. El último partido de la rueda será contra Unión La Calera el 14 de junio.