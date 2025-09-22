Universidad de Chile tendrá una importante representación en el Mundial sub-20 a desarrollarse en territorio nacional. En esta ocasión, serán tres futbolistas pertenecientes a los azules que dirán presentes en el campeonato.

¿Quiénes son? Flavio Moya, Ignacio Sáez y Agustín Arce (a préstamo en Deportes Limache) tendrán la dicha de vestir la camiseta de la Selección Chilena en el certamen internacional.

Tales nombres se sumarán a la lista de figuras azules que alguna vez jugaron tal torneo. En BOLAVIP rememoramos la historia de cinco cracks de U. de Chile que representaron al país en la competencia juvenil.

El primero de la lista es un emblema de la institución: Luis Musrri. La leyenda disputó el Mundial sub-20 de 1987 y fue el único azul en la convocatoria: Chile -que fue organizador- quedó en el cuarto lugar.

Tras ello, Johnny Herrera apareció en la cita planetaria juvenil de 2001 en Argentina. En dicho torneo, La Roja quedó eliminada en la fase de grupos al terminar en la última posición.

Por su parte, Marcelo Díaz fue convocado al Mundial sub-20 de Holanda en 2007. Sin embargo, no pudo sumar participación en el equipo que fue dirigido por José Sulantay.

Finalmente, Nicolás Larrondo e Igor Lichnovsky completan la lista. Los zagueros representaron a los azules en Canadá 2007 y Turquía, respectivamente. El primer mencionado obtuvo el tercer lugar y el segundo quedó fuera en cuartos.

Cuándo empieza el Mundial sub-20 en Chile

La cita mundialista, a disputarse en territorio nacional, se jugará a partir del sábado 27 de septiembre. En tal jornada, La Roja se enfrentará a Nueva Zelanda (20:00 horas) en el Estadio Nacional.