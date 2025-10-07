Universidad de Chile ya empieza a mirar de cerca lo que será su gran desafío en este mes de octubre, en el que los ‘Azules’ deberán afrontar lo que será su llave de semifinales por la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez volvieron a los trabajos tras una semana de descanso y se alistan para lo que son sus desafíos en esta recta final de la temporada.

Pensando en estos duelos, es que una importante figura del plantel azul como lo es Lucas Assadi, conversó con TNT Sports e hizo una crucial petición para el club pensando en el duelo de ida, en la que pide que se la jueguen con todo por volver al Estadio Nacional.

“Sería maravilloso, nosotros conocemos esa cancha, está en perfecta condiciones y se ve en el Mundial. Sería maravilloso poder jugar ahí, lamentablemente sin hinchada, pero la cancha es un factor importante”, declaró.

Sus duelos ante el conjunto argentino se disputarán el 23 de octubre en Santiago y el 30 del mismo mes en Lanús, ambos partidos comenzarán a partir de las 19:00 horas.

Assadi le pide a la U jugarsela por el Estadio Nacional | Foto: Photosport

En lo que son estos duelos, la única gran interrogante hasta día de hoy es sobre cuál será el estadio en el que el ‘Romántico Viajero’ oficie de local ante los argentinos.

En la U esperan por el Nacional

Dentro de la Univerisdad de Chile se esperanzan de poder volver a contar con el Estadio Nacional, pero este recinto no es confirmado aún por la utilización que le está dando FIFA en el Mundial sub 20 y de ellos depende si libera de acción al recinto de Ñuñoa.

Los próximos días podrían ser cruciales para conocer si la Universidad de Chile podrá hacer de local en el Estadio Nacional ante Lanús o deberá buscar otro recinto para albergar este partido.