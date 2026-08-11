¿Lucas Barrera se despide de U. de Chile? Esto dice la prensa argentina: “Solamente…”

Pese al interés de Estudiantes de La Plata por el volante, desde el otro lado de la cordillera aseguran que no hay una oferta en pie.

Universidad de Chile tiene un nuevo misterio en el mercado de fichajes. En esta oportunidad, el conjunto estudiantil mantiene en incertidumbre el futuro de Lucas Barrera. ¿Por qué?

Durante las últimas horas, trascendió una presunta oferta por sus servicios desde Estudiantes de La Plata. Sin embargo, la prensa argentina le bajó el perfil a tal bombástica revelación surgida en Chile.

Es que según detalló el periodista Manuel Elicabe, especialista en el elenco bonaerense, no hay una propuesta en pie por el oriundo de Neuquén. La dirigencia pincharrata está analizando el caso.

“No hay nada cerca ni avanzado, solamente charlas informales. Verán cuándo avanzan y cómo buscan un volante central, pero primero salidas“, comenzó señalando el reportero.

Luego, sobre los mediocampistas que están en la mira de Estudiantes de La Plata, el comunicador agregó: “Tanto (Santiago) Colombatto como (Lucas) Barrera comparten el mismo representante: Kristian Bereit“.

Lucas Barrera seduce en el extranjero por su nivel en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Barrera pone en suspenso a Universidad de Chile

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 20 compromisos. En dichos encuentros, no logró convertir su primer gol en el profesionalismo, pero aportó con dos asistencias.

Para entregarle una cuota de tranquilidad a los hinchas de Universidad de Chile sobre Lucas Barrera: tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Una eventual partida tendrá que ser visada por Azul Azul.