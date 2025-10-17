Universidad de Chile busca la reprogramación del Clásico Universitario ante Universidad Católica. El conjunto laico tiene pactado su duelo ante el archirrival entremedio de las semifinales de Copa Sudamericana.

Es por eso que Lucas Di Yorio le envió un potente recado a las autoridades. Para el delantero argentino, hay que considerar el momento que vive la institución en la recta final del año: la mente está puesta en la llave contra Lanús.

Si bien no exigió explícitamente la cancelación del compromiso ante la UC (domingo 26 de octubre), sí hizo un llamado. El atacante destacó la importancia de los dos enfrentamientos ante los granates en el certamen internacional.

“A mí no me incumbe hablar de la liga, puedo hablar de nosotros. No hemos suspendido más que el partido con Everton, por un caso que ya conocemos todo y que fue muy triste. Fue el único que hemos postergado“, lanzó.

“En ese sentido, hemos cumplido a rajatabla todo lo que teníamos. Se nos viene un calendario ajustado, con partidos importantes por delante. Sería momento de ver la situación, considerando la instancia que estamos jugando“, agregó.

Lucas Di Yorio abordó la posible reprogramación del Clásico Universitario. (Créditos: Photosport)

Lucas Di Yorio pide una mano para Universidad de Chile

Finalmente, el goleador de los azules reitero su posición, aunque dejó en claro que está listo para representar al país en el extranjero. Los universitarios disputarán seis encuentros en 18 días.

“Hoy estamos en una instancia más avanzada, hace mucho que un equipo chileno no está en una semifinal de un certamen internacional. Es importante para el fútbol chileno y una oportunidad enorme para nosotros“, expresó.

“Por ahí se podría considerar eso, pero nos tenemos que preparar para todos los partidos y estar al cien por cien (…) Son cosas para tener en cuenta”, concluyó el trasandino.