Universidad de Chile consiguió sumar tres puntos claves dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 2-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura y se prenden con todo en lo que es la lucha por el el Chile 2.

Dentro de este duelo, se vivió una situación que marcó un antes y un después en este partido, la que tuvo como gran protagonista al delantero Nicolás Guerra, quien desperdició un tiro penal que pudo sentenciar este partido y el que generó mucha polémica posterior a este duelo.

Sobre aquello, el delantero argentino Lucas Di Yorio en conversación con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports reveló lo que fue la situación que se vivió en la cancha, en la que se le otorgó el penal a Nicolás Guerra. en donde explicó lo sucedido.

“En el penal Nico se sintió con confianza y dentro de la cancha se decidió que ejecutara, no tocó que fuera gol, pero el equipo estaba preparado, lo respaldó en todo momento y son decisiones, por ahí hubiera pateado otro y no lo convertía tampoco y la reacción del equipo hubiera sido la misma”, remarcó.

Guerra falló un penal en la U ante Palestino | Foto: Photosport

Concluyendo, Di Yorio expresó lo que fue su firme mensaje a Nicolás Guerra después de desperdiciar su penal, en la que aquel falló fue un duro golpe para el ‘Nico’, pero su compañero rápidamente le hizo saber su apoyo de forma inmediata.

“Le dije que siguiera trabajando, que estaba haciendo un partidazo, venía haciendo un partidazo, por ahí esas cosas afectan en la cabeza y le digo que no cambie su forma, que venía haciendo un gran partido, ese fue mi apoyo”, cerró.