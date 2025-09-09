Universidad de Chile no tendrá descanso en las fiestas patrias y tendrá que enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya que la CONMEBOL resolvió el paso de los azules a la etapa de los 8 mejores.

Al frente estará el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito, quienes este año ya eliminaron en llaves de eliminación directa a Boca Juniors y Gremio por Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, respectivamente.

Uno que anticipó lo que pueda pasar el 18 de septiembre en Matute fue Maks Cárdenas, periodista y amigo de Arturo Vidal quien en ‘Mano a mano’ provocó a la U: “Va a haber mucho apoyo de Colo Colo, el equipo más popular de Chile, para Alianza Lima”, dijo.

La U está en cuartos de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Según Cárdenas, la mitad de un país estará apoyando al conjunto peruano, mientras que la otra se cuadra con los azules: “La mitad del país va a estar a favor de Alianza Lima en su llave de Copa Sudamericana”.

En el cierre, Maks no dejó pasar la eterna amistad que une al elenco peruano con el Cacique acá en Chile: “Alianza Lima tiene un acuerdo, se podría decir de una manera, con Colo Colo, el archirrival de la U a nivel de barras”, remató.

Más allá de amistades, lo cierto es que Universidad de Chile buscará instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana y, para aquello, debe hacer un buen papel en la ida antes de cerrar todo en Coquimbo.

Cuartos de final de Copa Sudamericana, día y hora

La ida se disputará el 18 de septiembre a las 9:30 de la noche de Chile continental en Perú, mientras que la revancha será el 25 del mismo mes, a la misma hora y en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.